Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Birçok oyuncuyu listesine alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği o yıldıza kanca attı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:13
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Sezon başında birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Sarı-lacivertliler ocak ayında önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Kanarya, ligde ve Avrupa'da oynadığı Trabzonspor, Nordsjaelland ve Adana Demirspor maçlarından puan kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Puan kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden biri de, sakatlıkların üst üste gelmesi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

F.Bahçe özellikle Djiku ve Becao'nun yokluğunda stoper bölgesinde sıkıntı yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Fred, Emre Mor, Cengiz Ünder, Luan Peres, Lincoln Henrique gibi isimler de takımdan ayrı kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Özellikle Sambacı orta sahanın yokluğunda bu bölgede dinamizm kayboldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Sarı-lacivertli takım kötü gidişatına Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek son verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

F.Bahçe Yönetimi, sezon sonunda da bu konumu korumak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

62 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan o ismi istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Fenerbahçe, hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakibinin elinden transfer çalımı yapmak istiyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

F.BAHÇE'DEN BREIVIK ATAĞI!

F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'ın gündemindeki Emil Breivik için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Fred'e alternatif oluşturmak ve orta sahaya genç dinamik bir oyuncu almak isteyen F.Bahçe, rotayı Norveçli yıldıza kırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Molde'de forma giyen genç yıldız, kariyerinde basamak atlatacak bir takıma transfer olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

23 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-offlarında Galatasaray'a karşı 2 maçta 2 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Bu sezon tüm kulvarlarda takımı adına 46 maça çıkan Breivik, bu süreçte 12 gol - 11 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

EMIL BREIVIK KİMDİR?

Emil Breivik, 11 Haziran 2000'de Norveç'in Gossen kentinde dünyaya geldi. Futbola Molde altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Kiralık olarak Raufoss'ta forma giydikten sonra takımına geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Aralık 2020'den beri Molde'de forma giyen Breivik, ülkesinin dışına çıkmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Genç oyuncunun Norveç ekibiyle Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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