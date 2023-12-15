Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko - Monaco maçının CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 20:41 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 20:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 14. hafta maçında Monaco'yu konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Tomislav Hordov, Gytis Vilius ve Michele Rossi hakem üçlüsü yönetiyor.

JASIKEVICIUS'UN İLK MAÇI

Itoudis ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni başantrentörü Sarunas Jasikevicius ile ilk maçına çıktı.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 0-0 MONACO

Sayfayı güncellemek için TIKLAYIN

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı dört maçta üç galibiyet aldı.

19 Ocak 2023 / EuroLeague 22-23 Sezonu / Fenerbahçe Beko 98-94 AS Monaco

22 Kasım 2022 / EuroLeague 22-23 Sezonu / AS Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko

25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko

2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco

DİĞER
Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...
Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
G.Saray'da Kerem gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...
Beşiktaş'a ayrılık! Eski takımına dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O sözleşmeyi sonlandırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı
F.Bahçe'den Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat!
TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2023? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O sözleşmeyi sonlandırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı O sözleşmeyi sonlandırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 19:50
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:14
Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! 18:34
Beşiktaş'a ayrılık! Eski takımına dönüyor Beşiktaş'a ayrılık! Eski takımına dönüyor 18:30
G.Saray'da Kerem gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak... G.Saray'da Kerem gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak... 18:25
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..." Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..." 17:43
Daha Eski
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor! Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor! 16:23
Beşiktaş R. Madridli yıldızın peşinde! Beşiktaş R. Madridli yıldızın peşinde! 15:56
Eczacıbaşı Dynavit de yarı finalde! Eczacıbaşı Dynavit de yarı finalde! 15:56
Arda'dan heyecanlandıran haber! Arda'dan heyecanlandıran haber! 15:50
Son 5 yılda hangi takım kaç puan getirdi! İşte o rakamlar Son 5 yılda hangi takım kaç puan getirdi! İşte o rakamlar 15:32
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır zirvede! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır zirvede! 15:31