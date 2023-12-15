Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 14. hafta maçında Monaco'yu konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Tomislav Hordov, Gytis Vilius ve Michele Rossi hakem üçlüsü yönetiyor.
JASIKEVICIUS'UN İLK MAÇI
Itoudis ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni başantrentörü Sarunas Jasikevicius ile ilk maçına çıktı.
CANLI SKOR
İLK PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 0-0 MONACO
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FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
Geçmiş Karşılaşmalar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı dört maçta üç galibiyet aldı.
19 Ocak 2023 / EuroLeague 22-23 Sezonu / Fenerbahçe Beko 98-94 AS Monaco
22 Kasım 2022 / EuroLeague 22-23 Sezonu / AS Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko
25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko
2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco