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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Norveçli futbolcu Joshua King'e yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:44
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündeme gelen Joshua King'in yeni bir talibi çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Sarı-lacivertlilerde gönderilecek isimlerden biri olan Joshua King'e Middlesbrough talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Ada ekibinin yetkililerinin, Norveçli oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

King'in de fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Norveçli futbolcu, çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı

2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon euro...

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