TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Norveçli futbolcu Joshua King'e yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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King'in de fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu biliniyor.
Norveçli futbolcu, çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.
2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon euro...
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