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Serdar Aziz Fenerbahçe formasına kavuştu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, 71 gün sonra sahaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:18
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Serdar Aziz Fenerbahçe formasına kavuştu

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim'de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldu.

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