Kazanıp gruptan çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktoru İsmail Kartal, Spartak Trnava macı oncesinde iddialı konuştu. Gruptan cıkacaklarını belirten Kartal, şunları soyledi: "Kendi seyircimizin onunde 3 puan alıp gruptan cıkmayı hedefliyoruz. Elimiz guclu, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig macında da Nordsjaelland macındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik. 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her turlu cıkıyoruz.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Farklı kazanıp diğer macın durumuna gore lider cıkma durumumuz var. Oyuncularımla konuştum." Kartal, liglerin ertelenmesiyle ilgili de, "Halil Umut Meler ve hakem camiasına gecmiş olsun diliyorum, bir daha boyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili soyleyeceğim bir şey yok. Biz kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.