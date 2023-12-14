Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı başlamak üzere. İki ezeli takımın o genç yetenek ile yakından ilgilendiğini Almanlar duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:40
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Galatasaray geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde ligi lider olarak bitrdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Böylece Fenerbahçe uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretini geçen sezon da son veremedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Sezon sona ererken Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Öte yandan Galatasaray'da gerek ligde gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına transferde düğmeye bastı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

İki takım da kadrosuna oldukça önemli yıldızları takviye ederken zaman zaman da bazı futbolcuların transferinde karşı karşıya geldiler. Yaşanan bu transfer savaşları futbol dünyasında da yakından takip edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Son olarak ise iki takımın o genç yetenek için transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

ALMANLAR DUYURDU!

Bild'in haberine göre ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Nürnberg formasını terleten 18 yaşındaki Can Uzun ile yakından ilgileniyorlar.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Haberde futbolcu için İngiliz ekibi Brighton ve Alman ekibi Eintrach Frankfurt'un da devrede olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Bu anlamda genç yeteneğin transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

18 yaşındaki Can Uzun ana mevkisi olan santrfor dışında on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Futbola Alman ekibi Ingolstadt altyapısında başlayan Can Uzun ardından Nürnberg alt yapısının yolunu tuttu. Son olarak ise Nürnberg A takımına yükselmeyi başardı.

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