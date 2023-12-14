Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Son olarak ise iki takımın o genç yetenek için transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

ALMANLAR DUYURDU! Bild'in haberine göre ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Nürnberg formasını terleten 18 yaşındaki Can Uzun ile yakından ilgileniyorlar.