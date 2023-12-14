Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başlıyor! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı başlamak üzere. İki ezeli takımın o genç yetenek ile yakından ilgilendiğini Almanlar duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:40
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Sezon sona ererken Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı.
Öte yandan Galatasaray'da gerek ligde gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına transferde düğmeye bastı.
İki takım da kadrosuna oldukça önemli yıldızları takviye ederken zaman zaman da bazı futbolcuların transferinde karşı karşıya geldiler. Yaşanan bu transfer savaşları futbol dünyasında da yakından takip edilmişti.
Son olarak ise iki takımın o genç yetenek için transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.
ALMANLAR DUYURDU!
Bild'in haberine göre ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Nürnberg formasını terleten 18 yaşındaki Can Uzun ile yakından ilgileniyorlar.
Haberde futbolcu için İngiliz ekibi Brighton ve Alman ekibi Eintrach Frankfurt'un da devrede olduğu aktarıldı.
Bu anlamda genç yeteneğin transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor.
18 yaşındaki Can Uzun ana mevkisi olan santrfor dışında on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
Futbola Alman ekibi Ingolstadt altyapısında başlayan Can Uzun ardından Nürnberg alt yapısının yolunu tuttu. Son olarak ise Nürnberg A takımına yükselmeyi başardı.
Son olarak ise Nürnberg A takımına yükselmeyi başardı.
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