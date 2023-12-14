Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi yaklaşırken takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük gündem konusu. Kanarya'da son olarak o yıldız ismin takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılan şampiyonluğun ardından yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin pek çoğu gösterdiği performansla büyük alkış aldı ve İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Edin Dzeko gol yollarında gösterdiği başarılı futbolla takımın vazgeçilmezi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Futbolcu bu performansıyla ilk 11'deki yerini garantileyerek Kanarya'nın banko oynayan oyuncularından birisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra sarı-lacivertlilerde o isim resmen gözden düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Kanarya'da Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Edin Dzeko ile olan forma savaşında yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Futbolcunun yedek kalmak istememesi ve takım ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncunun bileti teknik direktör İsmail Kartal tarafından kesildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Kanarya'dan istenmeyen adamlardan birisi haline gelen Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için gün saymaya başladığı aktarılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR!

Batshuayi ile ülkesinin takımlarından Club Brugge ve Antwerp'in yakından ilgilendiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Yıldız ismin ise iki takımdan birisine imza atmasına büyük ihtimal veriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Bu anlamda 30 yaşındaki santrfor ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Yıldız golcü futbola başladığı Standart Liege takımının ardından Marsilya, Borussia Dortmund, Chelsea, Valencia, Crystal Palace gibi önemli ekiplerin formasını terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

2021 yazında ise ülkemize ilk olarak Beşiktaş'a, Chelsea'dan kiralanarak geldi. 2022 yazında Fenerbahçe oyuncuyu Chelsea'dan kadrosuna kattı.

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