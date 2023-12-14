FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi yaklaşırken takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük gündem konusu. Kanarya'da son olarak o yıldız ismin takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:35Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:37
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