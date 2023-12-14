Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Becao ve Zajc, Spartak Trnava maçında sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Djuric, Gorosito, Mikovic, Prochazka, Bainovic, Ofori, Bernat, Erik, Ristovski.

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE İLE SPARTAK TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Güzide ile sezai çalkantılı bir döneme giriyor!
CANLI TAKİP | Katil İsrail'den Gazze’de soykırım! BM raporu yayımladı: 2023 işgal altındaki Batı Şeria'daki en kanlı yıl
Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de...
Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Spartak Trnava maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi
Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor
14 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ 2023 | Merkür Retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek?
DEPREM SON DAKİKA | Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de... Aboubakar'a ikinci şok! Bu kez de... 10:19
Lugano Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi Lugano Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi 10:16
Fenerbahçe Spartak Trnava maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi Fenerbahçe Spartak Trnava maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi 10:11
İspanyollar duyurdu! Torreira'dan devrim gibi karar İspanyollar duyurdu! Torreira'dan devrim gibi karar 10:02
F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? 09:58
G.Saraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin" G.Saraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin" 09:56
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar! Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar! 09:50
Dev transfer çalımı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Dev transfer çalımı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 09:45
Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor Kartal biletini kesti! O yıldız ayrılmak için gün sayıyor 09:34
Cimbom kasayı doldurdu! Avrupa'dan dev gelir Cimbom kasayı doldurdu! Avrupa'dan dev gelir 09:25
Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! O isme dikkat çektiler... Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! O isme dikkat çektiler... 09:16
Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! Süper Lig devleri Rafa Mir'in peşinde! 09:01