FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Bu akşam kazanıp gruptan çıkma hedefimiz var. Taraftarlarımıza bir özür borcumuz var. Bugün kazanıp taraftarlarımıza özür borcumuzu ödemek istiyoruz. Taraftarlar bizim her şeyimiz, onları çok seviyorum. Ben bu camianın tribünden gelen bir evladıyım. Aramızda bir bağ var ve bu bağ her gün güçleniyor. Onlara layık olabilmek için her gün çalışıyorum."