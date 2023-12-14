FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: Konferans Ligi'nde finale kadar gitmek istiyoruz

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz."

OSAYI'NİN SON DURUMU

İsmail Kartal: "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık."

FERDİ SÖZLERİ

"Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum"

"PENALTILARI TADİC ATACAK"

"Bu tip oyuncular, büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da kaçırabilirler. Kaçırabiliyor diye bu maç o atsın, şu maç bu atsın diye bir şey yok. Takım içinde ikinci, üçüncü penaltıcılar var ama bir penaltı kaçırdı diye değiştirmeyiz. Tadic bu takımda olduğu müddetçe penaltıları Tadic atacak."

"Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz."