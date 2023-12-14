Dzeko'dan Ferdi için övgü dolu sözler!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ferdi gerçekten çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş maçında da kaliteli bir futbol sergiledi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki büyük kulüpler de onu takip edeceklerdir, isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Umuyorum ki bu performansı göstermeye devam eder Ferdi."