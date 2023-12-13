Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Son dakika: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Edin Dzeko için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hbaerde sezon başında kadroya katılan oyuncu için İtalyan devinin ocakta teklifte buluncağını öne sürdü. İşte son gelişmeler... FB TRANSFER HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 11:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

İtalyan Jmania sitesinde yer alan ve Akşam'ın derşediği haberde "Bize Dzeko'yu geri verebilir misiniz?" başlığı altında Dzeko'nun Milano'ya geri dönme ihtimali şu şekilde anlatıldı: Dzeko Serie A'ya sansasyonel bir dönüşe yakın olabilir. İtalya'nın büyük takımlarından biri onu transfer etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Hiç kimse, belki de Inter Sportif Direktör Piero Ausilio bile Marcus Thuram'ın ligde bu kadar yıkıcı etki yaratacağını tahmin edemezdi. Ausilio, Thuram'ın Inzaghi'nin rolü için mükemmel olduğunu fark ederek muhteşem bir hareket yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Fransız oyuncunun kariyerinde hiçbir zaman ilk forvet rolünü oynamadığını göz önünde bulundurursak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Thuram, yıldız golcü Romelu Lukaku'ya benzeyen dinamik bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı, üstün tekniğe sahip olduğu için birçok kişi onu Edin Dzeko'yla da sıkça karşılaştırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

"GIROUD'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURUR"

Her ne kadar genç forvet çok güçlü olduğunu kanıtlasa da Bosnalı oyuncuyla kıyaslamak belki abartılı olabilir. Aslında Dzeko sıra dışı bir forvetti, belki de kariyerinde hak ettiği değeri göremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

'Utrecht Kuğusu' lakabı tam olarak topa dokunma ve gol becerisindeki zarafetten kaynaklanmaktadır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Dzeko, Türkiye'de Fenerbahçe'de çok iyi işler yapmaya devam ediyor, öyle ki bir İtalyan takımı ocak transfer dönemi için onu düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Milan, Giroud'nun yerini henüz dolduramadı. Jovic ise o güveni vermiyor. Görünen o ki Milan, Bosnalı'yı getirmek için ocakta girişimlerde bulunacak.

DİĞER
Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu! Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı oyuncusu!
Hazrırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
Montella'dan yıldız isme F.Bahçe önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan yıldız isme F.Bahçe önerisi!
Fenerbahçe tur için sahada!
A101'DE İZDİHAM YARATACAK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMAYIN
Merkür retrosu ne zaman bitecek?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? 11:17
VakıfBank set vermedi! VakıfBank set vermedi! 11:11
Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Rennes - Villarreal maçı ne zaman? 11:11
LASK Linz - Toulouse maçı ne zaman? LASK Linz - Toulouse maçı ne zaman? 11:08
Saint Gilloise - Liverpool maçı ne zaman? Saint Gilloise - Liverpool maçı ne zaman? 11:05
İtalya'dan Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme... İtalya'dan Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme... 11:05
Daha Eski
Rakow - Atalanta maçı ne zaman? Rakow - Atalanta maçı ne zaman? 11:03
Sporting - Sturm Graz maçı ne zaman? Sporting - Sturm Graz maçı ne zaman? 11:00
Aris Limassol - Sparta Prag maçı ne zaman? Aris Limassol - Sparta Prag maçı ne zaman? 10:58
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv sınavında! Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv sınavında! 10:55
Halil Umut Meler taburcu oldu! Halil Umut Meler taburcu oldu! 10:49
Real Betis - Rangers maçı ne zaman? Real Betis - Rangers maçı ne zaman? 10:37