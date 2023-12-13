FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...

Hiç kimse, belki de Inter Sportif Direktör Piero Ausilio bile Marcus Thuram'ın ligde bu kadar yıkıcı etki yaratacağını tahmin edemezdi. Ausilio, Thuram'ın Inzaghi'nin rolü için mükemmel olduğunu fark ederek muhteşem bir hareket yaptı.



