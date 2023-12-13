FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalya'dan Edin Dzeko iddiası! Taraftarı korkutan gelişme...
Son dakika: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Edin Dzeko için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hbaerde sezon başında kadroya katılan oyuncu için İtalyan devinin ocakta teklifte buluncağını öne sürdü. İşte son gelişmeler... FB TRANSFER HABERLERİ...
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Hiç kimse, belki de Inter Sportif Direktör Piero Ausilio bile Marcus Thuram'ın ligde bu kadar yıkıcı etki yaratacağını tahmin edemezdi. Ausilio, Thuram'ın Inzaghi'nin rolü için mükemmel olduğunu fark ederek muhteşem bir hareket yaptı.
Fransız oyuncunun kariyerinde hiçbir zaman ilk forvet rolünü oynamadığını göz önünde bulundurursak.
Thuram, yıldız golcü Romelu Lukaku'ya benzeyen dinamik bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı, üstün tekniğe sahip olduğu için birçok kişi onu Edin Dzeko'yla da sıkça karşılaştırdı.
"GIROUD'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURUR"
Her ne kadar genç forvet çok güçlü olduğunu kanıtlasa da Bosnalı oyuncuyla kıyaslamak belki abartılı olabilir. Aslında Dzeko sıra dışı bir forvetti, belki de kariyerinde hak ettiği değeri göremedi.
'Utrecht Kuğusu' lakabı tam olarak topa dokunma ve gol becerisindeki zarafetten kaynaklanmaktadır.
Dzeko, Türkiye'de Fenerbahçe'de çok iyi işler yapmaya devam ediyor, öyle ki bir İtalyan takımı ocak transfer dönemi için onu düşünüyor.
Milan, Giroud'nun yerini henüz dolduramadı. Jovic ise o güveni vermiyor. Görünen o ki Milan, Bosnalı'yı getirmek için ocakta girişimlerde bulunacak.
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