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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta müsabakasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Fenerbahçe, kazanması halinde gruptan çıkacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:03
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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