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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu’ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 16:51
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE İLE SPARTAK TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

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