FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Spartak Trnava maçı öncesi konuştu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik.

ROTASYON OLACAK MI?

Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları.

Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz.

Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır.

Biz kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum.

BECAO OCAK ORTALARINA DOĞRU İDMANLARA BAŞLAR

Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde.

İRFAN CAN KAHVECİ: 8 NUMARADA OYNAMAK...

Sezona çok iyi başladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklar. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın da kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz.

Taraftarlarımızdan bir önceki maç için özür dileriz. Takımda iyi bir reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk ve sonrasında da iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.

Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama bu sene daha farklı bir sistemle oynuyoruz.

Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer oldum kulübümüzün nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Tabii ki 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama takımımızın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacağım.