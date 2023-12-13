Haberler Fenerbahçe DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran İrfan Can Kahveci inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Milli futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana oynanan maçlarda o tabloda 1 numara oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:29
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DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

Sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin performansı ise bu sezona damga vurdu.

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

O isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor.

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

Milli futbolcu aynı zamanda kırılması zor bir istatistiğe imza attı.

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

REKOR İRFAN CAN'IN...

Süper Lig'de 2014/15 sezonundan itibaren ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanına sahip oyuncu Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci oldu.

DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...

beIN Sport'un haberine göre futbolcu aynı zamanda kırılması zor bir istatistiğe imza attı.Forvet oyuncusu, bu süre zarfında 17 kez ceza sahası dışından gol atmayı başardı. Daha önceden Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen Kahveci, Jose Sosa, Edin Visca, Wesley Sneijder ve Talisca gibi yıldızları da geride bıraktı.

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