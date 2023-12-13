DETAY HABER | Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran İrfan Can Kahveci inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Milli futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana oynanan maçlarda o tabloda 1 numara oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin performansı ise bu sezona damga vurdu.
O isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor.
Milli futbolcu aynı zamanda kırılması zor bir istatistiğe imza attı.
REKOR İRFAN CAN'IN...
Süper Lig'de 2014/15 sezonundan itibaren ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanına sahip oyuncu Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci oldu.
beIN Sport'un haberine göre futbolcu aynı zamanda kırılması zor bir istatistiğe imza attı.Forvet oyuncusu, bu süre zarfında 17 kez ceza sahası dışından gol atmayı başardı. Daha önceden Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen Kahveci, Jose Sosa, Edin Visca, Wesley Sneijder ve Talisca gibi yıldızları da geride bıraktı.
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