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İtalyanlar Sebastian Szymanski'ye hayran kaldı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda yendiği maçı Napoli ve Milan scoutları da izledi. İki İtalyan devinin temsilcileri, Sebastian Szymanski'nin oyununa ve golüne hayran kaldılar. Olumlu notlarla ülkelerine döndüler. Sarı-lacivertliler devre arası gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Sezon sonu için düşünülen rakam 40 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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İtalyanlar Sebastian Szymanski'ye hayran kaldı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda yendiği maçı Napoli ve Milan scoutları da izledi. İki İtalyan devinin temsilcileri, Sebastian Szymanski'nin oyununa ve golüne hayran kaldılar. Olumlu notlarla ülkelerine döndüler. Sarı-lacivertliler devre arası gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Sezon sonu için düşünülen rakam 40 milyon euro.

MAÇ BİTER O BİTMEZ

Sebastian Szymanski'nin Beşiktaş maçında attığı gol öncesi yaptıkları sosyal medyada çok konuşuldu. Polonyalı futbolcu uzatma bölümünde adeta tüm sahayı turladı. 93.19'da sol kanattan bindirme yapıyor. 94.19'da kendi savunmasından topu çıkarıyor. 95.13'te attığı deparı muhteşem bir vuruşla taçlandırıyor. Golünü atarak zafere mührünü vuruyor.

SZYMANSKI AKIMI!

Sebastian Szymanski kısa sürede camianın gönlünü feth etti. 24 yaşındaki genç futbolcunun en büyük hayran kitlesini ise minikler oluşturuyor. Polonyalı hücum oyuncusunun attığı gollerden sonra korner bayrağına doğru koşarken yaptığı hareket ikonik bir hale geldi. Fenerbahçe'nin çocuk taraftarları evde kayarak bu sevinci tekrarlıyor.

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