Eski Fenerbahçeli'den Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Afrigue Sports'un derlediği habere göre Cameni, Manchester United'ın file bekçisi ile ilgili olarak "Bunlar olup biten şeyler. İyi zamanların üzerine inşa etmek için kötü zamanları kullanmalısınız. Her şeyin pembe olduğu bir kariyere sahip olamazsınız. Bu yeni bir takım.