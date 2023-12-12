Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli'den Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Eski Fenerbahçeli'den Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'nda yer alan İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana yeni sezonda yaptığı hatalar ve yediği gollerle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Onana'ya flaş bir destek mesajı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:22
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

27 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne kadar yükselme başarısı göstermiş fakat finalde Manchester City'e mağlup olarak bu kupayı kaybetmişlerdi.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Inter turnuvayı 2. sırada tamamlarken Andre Onana'nın göstermiş olduğu performans futbolseverlerin ilgisini çekmişti.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Onana bu başarılı performansının ardından yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Yeni sezonda Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile forma rekabetinde yer alan Andre Onana teknik direktör Erik ten Hag'ın tercihi doğrultusunda sürekli olarak ilk 11'de kendisine yer buluyor.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Fakat Kamerunlu kalecinin performansı yeni kulübünde tam bir hayal kırıklığı haline geldi.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Andre Onana yeni takımında kalesinde yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Son olarak 27 yaşındaki file bekçisine eski Fenerbahçeli o isimden destek geldi.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Sarı-lacivertliler'e 2017 yazında Malaga'dan transfer olan ve 2019 sezonunda takımdan ayrılan Carlos Kameni'den vatandaşı Onana'ya destek mesajı geldi.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Afrigue Sports'un derlediği habere göre Cameni, Manchester United'ın file bekçisi ile ilgili olarak "Bunlar olup biten şeyler. İyi zamanların üzerine inşa etmek için kötü zamanları kullanmalısınız. Her şeyin pembe olduğu bir kariyere sahip olamazsınız. Bu yeni bir takım.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Geçen sezon büyük beğeni toplamıştı, bu yıl da performansı merakla bekleniyordu. Yeni takımına ayak uydurması kolay değil.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Çok iyi bir kalecidir. Nitelikleri sorgulanmıyor ama futbolda olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, dün başardıklarımızı hemen unutuyoruz.

Eski Fenerbahçe'liden Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!

Her zaman kendinizi sorgulamanız gerekir. Çok geçmeden geçen sezonki seviyesine dönecek. Şu anda işler pek iyi gitmiyor ama ona güveniyorum ve Manchester'da kazanabilecek niteliklere sahip olduğunu biliyorum." ifadelerine yer verdi.

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