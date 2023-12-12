Eski Fenerbahçeli'den Manchester United kalecisi Andre Onana'ya flaş destek!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'nda yer alan İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana yeni sezonda yaptığı hatalar ve yediği gollerle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Onana'ya flaş bir destek mesajı geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:22
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Yeni sezonda Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile forma rekabetinde yer alan Andre Onana teknik direktör Erik ten Hag'ın tercihi doğrultusunda sürekli olarak ilk 11'de kendisine yer buluyor.
Fakat Kamerunlu kalecinin performansı yeni kulübünde tam bir hayal kırıklığı haline geldi.
Andre Onana yeni takımında kalesinde yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.
Son olarak 27 yaşındaki file bekçisine eski Fenerbahçeli o isimden destek geldi.
Sarı-lacivertliler'e 2017 yazında Malaga'dan transfer olan ve 2019 sezonunda takımdan ayrılan Carlos Kameni'den vatandaşı Onana'ya destek mesajı geldi.
Afrigue Sports'un derlediği habere göre Cameni, Manchester United'ın file bekçisi ile ilgili olarak "Bunlar olup biten şeyler. İyi zamanların üzerine inşa etmek için kötü zamanları kullanmalısınız. Her şeyin pembe olduğu bir kariyere sahip olamazsınız. Bu yeni bir takım.
Geçen sezon büyük beğeni toplamıştı, bu yıl da performansı merakla bekleniyordu. Yeni takımına ayak uydurması kolay değil.
Çok iyi bir kalecidir. Nitelikleri sorgulanmıyor ama futbolda olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, dün başardıklarımızı hemen unutuyoruz.
Her zaman kendinizi sorgulamanız gerekir. Çok geçmeden geçen sezonki seviyesine dönecek. Şu anda işler pek iyi gitmiyor ama ona güveniyorum ve Manchester'da kazanabilecek niteliklere sahip olduğunu biliyorum." ifadelerine yer verdi.
Andre Onana'nın, milli file bekçimiz Altay Bayındır ile Manchester United takımında olan forma rekabeti dikkatle takip ediliyor.
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