Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: TrendyolSüper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Gelecek ay başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin listesindeki 5 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dzeko, Tadic (p) ve Szymanski kaydetti.
Bu sonuçla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe, önceliği stoper ve orta saha bölgelerine verdi.
Bu sezon özellikle stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, başta bu iki bölgeyi güçlendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.
Yönetim derbi sonrası transfer çalışmalarına ağırlık verirken, gündemdeki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
ORTA SAHAYA KRUNIC
Fenerbahçe yönetimi sezon başında takıma transferini gerçekleştirmek için sık sık Milan kulübü ile Rade Krunic transferi için görüşmeler yapmış ama istediği sonucu alamamıştı.
O sürede futbolcu ile anlaşan sarı-lacivertlli ekip 12 milyon Euro gibi bir bonservis istenen futbolcu için 8 milyon Euro önermiş ama kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.
Milan ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Krunic ile Milan yönetimi arasında ipler kopma noktasına gelince Fenerbahçe yönetimi yeniden devreye girdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Milan'da kalmak istemediğini belirten Krunic için Fenerbahçe futbolcu ile yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro özel bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe 4 milyon Euro bonservis bedelini teklif ederken Milan kulübü ise 6 milyon Euro istedi.
Aradaki fark şu an 2 milyon Euro olurken taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.
STOPERE 4 ADAY
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan diğer isimler olan Braga'dan Serdar Saatçı, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu gibi isimler için kulüpleri ile görüşme yapma kararı alındı ve transfer çalışmalarına başlandı.
BATSHUAYI YOLCU
Forvet transferi içinde Michy Batshuayi'nin durumuna göre hareket edilecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcunun takımdan ayrılmasını istememesine rağmen futbolcuya birçok kulüpten resmi teklifler gelmesi ve futbolcunun da oynamak istemesi takımda kalmasını zorlaştırıyor.