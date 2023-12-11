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Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Gelecek ay başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin listesindeki 5 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:48
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Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk oldu.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dzeko, Tadic (p) ve Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Bu sonuçla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe, önceliği stoper ve orta saha bölgelerine verdi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Bu sezon özellikle stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, başta bu iki bölgeyi güçlendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Yönetim derbi sonrası transfer çalışmalarına ağırlık verirken, gündemdeki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

ORTA SAHAYA KRUNIC

Fenerbahçe yönetimi sezon başında takıma transferini gerçekleştirmek için sık sık Milan kulübü ile Rade Krunic transferi için görüşmeler yapmış ama istediği sonucu alamamıştı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

O sürede futbolcu ile anlaşan sarı-lacivertlli ekip 12 milyon Euro gibi bir bonservis istenen futbolcu için 8 milyon Euro önermiş ama kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Milan ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Krunic ile Milan yönetimi arasında ipler kopma noktasına gelince Fenerbahçe yönetimi yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Milan'da kalmak istemediğini belirten Krunic için Fenerbahçe futbolcu ile yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro özel bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe 4 milyon Euro bonservis bedelini teklif ederken Milan kulübü ise 6 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Aradaki fark şu an 2 milyon Euro olurken taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

STOPERE 4 ADAY

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan diğer isimler olan Braga'dan Serdar Saatçı, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu gibi isimler için kulüpleri ile görüşme yapma kararı alındı ve transfer çalışmalarına başlandı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

BATSHUAYI YOLCU

Forvet transferi içinde Michy Batshuayi'nin durumuna göre hareket edilecek.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim...

Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcunun takımdan ayrılmasını istememesine rağmen futbolcuya birçok kulüpten resmi teklifler gelmesi ve futbolcunun da oynamak istemesi takımda kalmasını zorlaştırıyor.

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