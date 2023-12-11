FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

SIRP BASINI Blic Gazetesi, Dusan Tadic'in performansına dikkat çekti. Gazetenin haberinde, "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti" ifadesi yer aldı.

BOSNA BASINI Reprezentacija'da yer alan haberde, Bosna Hersekli futbolcu, Edin Dzeko ön plana çıkarıldı. Yazıda, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Bosnalı futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti" denildi.