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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek önemli bir derbi galibiyetine imza atan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri, Avrupa basınında manşetlere çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi mücadelesine sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko, Dusan Tadic Sebastian Szymanski damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

Milliyet'te yer alan habere göre Dzeko ve Szymanski'nin derbideki performansları Avrupa basınında da büyük yankı buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

İşte Dzeko, Tadic ve Szymanski için yapılan yorumlar:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

SIRP BASINI

Blic Gazetesi, Dusan Tadic'in performansına dikkat çekti. Gazetenin haberinde, "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti" ifadesi yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

BOSNA BASINI

Reprezentacija'da yer alan haberde, Bosna Hersekli futbolcu, Edin Dzeko ön plana çıkarıldı. Yazıda, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Bosnalı futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti" denildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

POLONYA BASINI

Sport'un haberinde Sebastian Szymanski anlatıldı. Diğer yayın organlarında da, "Szymanski bir süper star, attığı gol ise harika. Szymanski, 10 milyon euro'dan daha az bir bedelle gittiği yeni takımında, ligi fethetmeye başladı" diye yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

HIRVAT BASINI

Jutarnji Gazetesi'nin derbiyle ilgili haberinde ise başrolde Dominik Livakovic oldu. Haberde, "Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a karşı dominant bir oyunla kazandı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" dendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

İTALYAN BASINI

Tuttomercato'da yer alan haberde, "Edin Dzeko takımı Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında sürükledi. Böylece Fenerbahçe sıralamada Galatasaray'ı yeniden geçerek tekrar liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

FRANSIZ BASINI

Fransız gazetelerinden So Foot'ta yer alan haberde, "Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisinde bu cumartesi akşamı Fener'in yüzü güldü. Galatasaray'ın gol farkı önünde, ligdeki liderliğini korumaya devam etti" cümleleri yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızları Avrupa basınında manşetlerde!

HOLLANDA BASINI

Hollanda'nın etkili yayın organlarından Voetbal International'da yer alan haberde, "Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimler oldular" denildi.

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