Haberler Fenerbahçe Kırmızı kart VAR'a takıldı!

Kırmızı kart VAR'a takıldı!

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 75. dakikada Szymanski ile Tayfur Bingöl arasında yaşanan ikili mücadelede, kırmızı kartına başvurdu. Siyah- beyazlı oyuncular, bu karar sonrası çılgına döndü. Hakem Karaoğlan'a uzun süren itirazlarda bulundu. VAR'IN uzun süre incelediği karar sonrasında Karaoğlan, kenara pozisyonu tekrar izlemeye geldi. Tayfur'un, Szymanski'ye yaptığı hareketi inceleyen Karaoğlan, bu kararının hatalı olduğuna hükmetti. Kırmızı kartı iptal ederek Tayfur'a sarı kart verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kırmızı kart VAR'a takıldı!
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 75. dakikada Szymanski ile Tayfur Bingöl arasında yaşanan ikili mücadelede, kırmızı kartına başvurdu. Siyah- beyazlı oyuncular, bu karar sonrası çılgına döndü. Hakem Karaoğlan'a uzun süren itirazlarda bulundu. VAR'IN uzun süre incelediği karar sonrasında Karaoğlan, kenara pozisyonu tekrar izlemeye geldi. Tayfur'un, Szymanski'ye yaptığı hareketi inceleyen Karaoğlan, bu kararının hatalı olduğuna hükmetti. Kırmızı kartı iptal ederek Tayfur'a sarı kart verdi.
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