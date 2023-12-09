TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önceliği orta sahaya verdi. Uzun süredir operasyonu yürüten sarı-lacivertliler, Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, Milan'a teklif hazırlığında. Transfer için büyük uğraş veren Kanarya'ya sürpriz bir rakip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Öncelikli hedefi orta sahaya veren Fenerbahçe, uzun süredir Boşnak yıldızın peşinde.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği deneyimli oyuncu için girişimler yapılıyor.
Krunic ile görüşmelerde belli bir noktaya gelen Fenerbahçe, oyuncunu kulübü Milan'a teklif hazırlığında.
İtalyan ekibi de yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı Krunic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
TRANSFERDE SÜRPRİZ RAKİP!
Transferi noktalamak için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilere sürpriz bir rakip çıktı.
LYON DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Krunic için Fransa Ligue 1 ekibi Lyon devreye girdi.
L'Equipe'in haberine göre; Ocak ayında orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Lyon, Rade Krunic'i listeye aldı.
Ligde zor günler geçiren Lyon'un ara transfer döneminde yapacağı hamleler sıralamada belirleyici olacak.
Bu sezon ilk 14 maçta 7 puan toplayabilen Lyon, ligin son sırasına demir atmış durumda.
Ocak ayına oldukça önem veren Fransız ekibi, Rade Krunic'i potansiyel bir hedef olarak görüyor.
Fenerbahçe ve Lyon arasında Krunic için büyük bir rekabet yaşanacak.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maçta forma giydi. Boşnak futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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