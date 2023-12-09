Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önceliği orta sahaya verdi. Uzun süredir operasyonu yürüten sarı-lacivertliler, Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, Milan'a teklif hazırlığında. Transfer için büyük uğraş veren Kanarya'ya sürpriz bir rakip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 10:14
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic hakkında şok bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan sarı-lacivertliler, ocak ayında ciddi hamleler yapacak.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Rotasyonu güçlendirmek için harekete geçen Kanarya, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Öncelikli hedefi orta sahaya veren Fenerbahçe, uzun süredir Boşnak yıldızın peşinde.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği deneyimli oyuncu için girişimler yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Krunic ile görüşmelerde belli bir noktaya gelen Fenerbahçe, oyuncunu kulübü Milan'a teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

İtalyan ekibi de yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı Krunic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

TRANSFERDE SÜRPRİZ RAKİP!
Transferi noktalamak için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilere sürpriz bir rakip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

LYON DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Krunic için Fransa Ligue 1 ekibi Lyon devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

L'Equipe'in haberine göre; Ocak ayında orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Lyon, Rade Krunic'i listeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Ligde zor günler geçiren Lyon'un ara transfer döneminde yapacağı hamleler sıralamada belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Bu sezon ilk 14 maçta 7 puan toplayabilen Lyon, ligin son sırasına demir atmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Ocak ayına oldukça önem veren Fransız ekibi, Rade Krunic'i potansiyel bir hedef olarak görüyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe ve Lyon arasında Krunic için büyük bir rekabet yaşanacak.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maçta forma giydi. Boşnak futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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