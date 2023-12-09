Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe ara transfer için düğmeye bastı. Ocak ayı için savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler milli oyuncuyu kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte sarı lacivertlilerin yeni stoperi... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 09:54
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Sarı lacivertliler Dolmabahçe'de galip gelerek liderliğini geri almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Eksik bölgeleri belirleyen sarı lacivertli teknik heyet 3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu bir kadro kurmak için yönetime raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Sakatlıkların ardından sarı lacivertlilerin flaş bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü transfer gündemine dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen tecrübeli savunmacıyı kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibiyle ile görüşmelerde bulunduğu ve kiralamak için büyük aşama kaydettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen Çağlar düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maça çıkan Çağlar Söyüncü gol ve asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

Sezon başında İspanyol ekibine bedelsiz transfer olan milli stoper, teknik direktör Simeone'nin gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

A Milli Futbol Takımı'nda başarılı performans sergileyen Çağlar Söyüncü 56 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı

27 yaşındaki oyuncu 2 gol katkısı sağladı.

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