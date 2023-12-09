TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe milli yıldızı kadrosuna katıyor! Görüşmeler başladı
Yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe ara transfer için düğmeye bastı. Ocak ayı için savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler milli oyuncuyu kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte sarı lacivertlilerin yeni stoperi... | FB SPOR HABERLERİ
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Eksik bölgeleri belirleyen sarı lacivertli teknik heyet 3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu bir kadro kurmak için yönetime raporunu sundu.
Sakatlıkların ardından sarı lacivertlilerin flaş bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü transfer gündemine dahil etti.
Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen tecrübeli savunmacıyı kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Fenerbahçe'nin İspanyol ekibiyle ile görüşmelerde bulunduğu ve kiralamak için büyük aşama kaydettiği belirtildi.
Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen Çağlar düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi sıcak bakıyor.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maça çıkan Çağlar Söyüncü gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Sezon başında İspanyol ekibine bedelsiz transfer olan milli stoper, teknik direktör Simeone'nin gözüne giremedi.
A Milli Futbol Takımı'nda başarılı performans sergileyen Çağlar Söyüncü 56 maçta görev aldı.
27 yaşındaki oyuncu 2 gol katkısı sağladı.
Yıldız oyuncu kariyerinde Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını da giydi.
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