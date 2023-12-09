FENERBAHÇE HABERİ - İşte İsmail Kartal'ın galibiyet planı! Beşiktaş'ı böyle yıkacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Sarı-lacivertliler, derbiden galip ayrılarak haftayı lider kapatmayı hedefliyor. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın galibiyet planı...
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SÜREKLİ CEZA SAHASINA!
İşte Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı:
1- İsmail Kartal Beşiktaş'ın zayıf karnını sol tarafı olarak belirledi.
Fenerbahçe bu bölgeden sağ bek Osayi ve sağ açık İrfan Can ile yapacağı hücumlarla gol bulmaya çalışacak.
2- Agresif başlaması beklenen Beşiktaş'a aynı şekilde karşılık verilecek.
Erken bir golle psikolojik üstünlük ele geçirilmeye çalışılacak.
3- Savunma merkesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın üstüne gidilecek.
Dzeko ve Szymanski sürekli ceza sahası içinde olacak.
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