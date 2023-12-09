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FENERBAHÇE HABERİ - İşte İsmail Kartal'ın galibiyet planı! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Sarı-lacivertliler, derbiden galip ayrılarak haftayı lider kapatmayı hedefliyor. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın galibiyet planı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin planını oyuncularının adeta beynine kazıdı.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

Takımını sahaya mutlak 3 puan parolasıyla sürecek olan İsmail Kartal, Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanmak istiyor.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

İsmail Kartal'ın derbi planında 3 maddenin öne çıktığı öğrenildi.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

SÜREKLİ CEZA SAHASINA!

İşte Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı:

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

1- İsmail Kartal Beşiktaş'ın zayıf karnını sol tarafı olarak belirledi.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

Fenerbahçe bu bölgeden sağ bek Osayi ve sağ açık İrfan Can ile yapacağı hücumlarla gol bulmaya çalışacak.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

2- Agresif başlaması beklenen Beşiktaş'a aynı şekilde karşılık verilecek.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

Erken bir golle psikolojik üstünlük ele geçirilmeye çalışılacak.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı devirecek planı hazır! Fenerbahçe'yi zirveye çıkaracak

3- Savunma merkesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın üstüne gidilecek.

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