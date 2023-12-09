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İsmail Kartal: Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kritik derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuk takımda teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:50
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İsmail Kartal: Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kritik derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuk takımda teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Bu akşamki galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonrası için başarılar dilerim.

Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar... Bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz.

Djiku ile maçtan önce konuştuk, 'Hocam 60 dakika oynarım' dedi. 60-70 dakikaya göre planladık. Arka adalelerimde sıkışma var dedi, hemen çıkardık. Fred'i çıkardık, risk almamak için. Yerine girenler de iyi oynadı. Daha aramıza dönecek olanlar var. Daha iyi olmak için, çok çalışarak sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum, yarın izinliler, hak ettiler. Salı günü Trnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz. Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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