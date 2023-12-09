Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan derbi öncesi Alexander Djiku açıklaması!

İsmail Kartal'dan derbi öncesi Alexander Djiku açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Bu dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 18:24
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İsmail Kartal'dan derbi öncesi Alexander Djiku açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor.

Bu dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Son oynadığımız lig maçı bize moral oldu. Hafta başından bari oyuncularımızı motive ettik. Beşiktaş bu durumdan çıkıp zirvedeki takımlara ortak olmak isteyecek, planlarını biliyoruz. Daha hazırız, oyuncularımızı motive gördüm. Maçın öneminin herkes farkında.

Derbiye en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Lider olarak evimize dönmek istiyoruz... Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi...

Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz.

Son oynadığımız lig maçı moral oldu bize. Derbiler çekişmeli olur. Bunun farkındayız. Oyuncularımızı bu şekilde hazırladık. Lider olarak evimize dönmek istiyoruz. Beşiktaş, yeni yönetim ve yeni başkanlarıyla ortak olmak isteyeceklerdir. Hazırız.

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