Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi konuk ettiği kritik derbide iki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ev sahibi Beşiktaş teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.

Öte yandan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ligde zirve yarışında hata yapmamak için sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rebic, Cenk

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

SEZONUN EN KRİTİK MAÇLARINDAN BİRİ!

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla maç eksiğiyle Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışından kopmamak, konuk ekip de rakibini mağlup ederek puan farkını artırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE ARASINDA 135. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol gönderdi. Oynadığı 14 maçın 13'ünde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, iki karşılaşmayı 5'er, 3 maçını da 4'er golle kazanmayı başardı. Edin Dzeko, kaydettiği 11 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, bu sezon topladığı 26 puanın 16'sını sahasında aldı. Ligin ikinci haftasında Pendikspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarında 3 puan elde etti. Bu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş, ligde iç sahada mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri konumunda.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan. Zorlu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya.