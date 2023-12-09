Alexander Djiku'dan heyecanlandıran paylaşım! Beşiktaş derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde yıldız savunmacı Alexander Djiku'nun son durumu merak ediliyor.
Sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla antrenmanlara katılan Ganalı stoper, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarların dört gözle sahalara dönüşünü beklediği Djiku, 'maç günü' paylaşımında bulundu. Alexander Djiku'nun derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.