Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku'dan heyecanlandıran paylaşım! Beşiktaş derbisinde...

Alexander Djiku'dan heyecanlandıran paylaşım! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, derbi hazırlıklarında takımla antrenmanlara katıldı. Son durumu merak konusu olan Ganalı stoper, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 11:56
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Alexander Djiku'dan heyecanlandıran paylaşım! Beşiktaş derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde yıldız savunmacı Alexander Djiku'nun son durumu merak ediliyor.

Sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla antrenmanlara katılan Ganalı stoper, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların dört gözle sahalara dönüşünü beklediği Djiku, 'maç günü' paylaşımında bulundu. Alexander Djiku'nun derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

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