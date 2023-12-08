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Taraftar Dolmabahçe'ye akın edecek
Valiliğin yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarların alınacağını duyurmasının ardından Fenerbahçeli futbolseverleri heyecan bastı. Fenerbahçe'ye bin 814 bilet ayrılırken, bugün satışa çıkacak biletler öncesinde taraftarlar saati beklemeye başladı. Biletlere yoğun talep olacağı belirtildi.
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