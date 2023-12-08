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Hedefimiz kazanmak

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, deplasmana kazanmak için gideceklerinin altını çizdi ve "Onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar. İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, bir maç olacak. Çok derbi oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Beşiktaş derbisinde 3 puan alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'a karşı da kazanmak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Hedefimiz kazanmak

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, deplasmana kazanmak için gideceklerinin altını çizdi ve "Onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar. İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, bir maç olacak. Çok derbi oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Beşiktaş derbisinde 3 puan alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'a karşı da kazanmak" dedi.

"İKİ MAÇI DA KAZANDIK"

2020/21'de Ajax'la Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Yaz aylarında 50 takım beni istedi.

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