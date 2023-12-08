FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken taraftarları coşturacak hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'da yeni transferler sahada gösterdikleri gol ve asist katkılarıyla taraftarlardan büyük alkış aldılar.
Bu anlamda Fenerbahçe ligde 14 hafta geride kalırken Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alıyor.
Kanarya sezon sonuna kadar hata yapmayarak bu liderliğini sürdürmek ve uzun yıllar hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu anlamda sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.
İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.
Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.
Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi.
Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti.
Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.
DİĞER