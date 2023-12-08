Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken taraftarları coşturacak hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti. Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Fenerbahçe yeni sezonda yapılan transferlerin meyvesini almaya ise devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Kanarya'da yeni transferler sahada gösterdikleri gol ve asist katkılarıyla taraftarlardan büyük alkış aldılar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Bu anlamda Fenerbahçe ligde 14 hafta geride kalırken Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Kanarya sezon sonuna kadar hata yapmayarak bu liderliğini sürdürmek ve uzun yıllar hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Bu anlamda sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Sarı-lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya taraftarını coşturacak! İşte listedeki 2 yıldız

Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.

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