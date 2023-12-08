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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde derbi öncesi İsmail Kartal 2 yıldız oyuncuya uyarı geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:42
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

SEZONUN EN KRİTİK MAÇLARINDAN BİRİ!

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

BECAO VE ZAJC SAKAT

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşması öncesinde 2 sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Becao ve Zajc, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

Sakatlığı sona eren Djiku'nun maç kadrosunda yer alması beklenirken takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşmada olup olmayacakları belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!

CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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