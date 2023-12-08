FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan derbi öncesi 2 yıldıza uyarı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde derbi öncesi İsmail Kartal 2 yıldız oyuncuya uyarı geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.
BECAO VE ZAJC SAKAT
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşması öncesinde 2 sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Becao ve Zajc, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığı sona eren Djiku'nun maç kadrosunda yer alması beklenirken takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşmada olup olmayacakları belirsizliğini koruyor.
CRESPO VE SAMET SINIRDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.
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