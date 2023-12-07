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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de hafta sonu ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbi planını yaptı. Tecrübeli teknik adam, oyun planını o ismin üstüne kuracak. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u yenerek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Siyah-beyazlıları devirerek, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dev derbinin planlarını yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Yardımcılarıyla Samandıra'da hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının Dolmabahçe'de en büyük kozu ise Edin Dzeko olacak...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Oyun kurgusunu 3 yaşındaki Boşnak golcü üzerine kurmaya başlayan İsmail Kartal, öğrencisiyle de görüşerek maç içinde yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırarak Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte gol krallığında zirvede yer alan Boşnak yıldız, bu maçların atmosferini çok iyi biliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Edin Dzeko'nun Avrupa'daki derbileri örnekleyerek teknik heyete de bazı konularda bilgi aktardığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

EDIN DZEKO KİMDİR?

17 Mart 1986 tarihinde Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zeljeznicar altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Sırasıyla Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

1.93 cm boyundaki Dzeko, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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