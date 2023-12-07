FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u yenerek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Siyah-beyazlıları devirerek, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dev derbinin planlarını yapmaya başladı.
Yardımcılarıyla Samandıra'da hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının Dolmabahçe'de en büyük kozu ise Edin Dzeko olacak...
Oyun kurgusunu 3 yaşındaki Boşnak golcü üzerine kurmaya başlayan İsmail Kartal, öğrencisiyle de görüşerek maç içinde yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırarak Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte gol krallığında zirvede yer alan Boşnak yıldız, bu maçların atmosferini çok iyi biliyor.
Edin Dzeko'nun Avrupa'daki derbileri örnekleyerek teknik heyete de bazı konularda bilgi aktardığı belirtildi.
EDIN DZEKO KİMDİR?
17 Mart 1986 tarihinde Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zeljeznicar altyapısında başladı.
Sırasıyla Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.93 cm boyundaki Dzeko, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Dzeko, 133 karşılaşmaya çıktı ve 65 gole imzasını attı. Dzeko'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...