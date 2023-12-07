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FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Derbiyi kazanmak istediklerini belirten Sırp futbolcu, Beşiktaş hakkında transfer itirafında bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 16:43
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FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Beşiktaş derbisinde 3 puan alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"SAKATLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ!"
"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Bence iyi, nitelikli oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilmeli ve pozisyonun gerektiğini yapmayı bilmeli.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Gerçekten bu tip maçlarda çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"BEŞİKTAŞ'IN DA SAKATLIK PROBLEMLERİ VAR"
"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi..."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"FİT OLABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"
"Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze..."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"BU TİP ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ"
"2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Beşiktaş'a transferin neden gerçekleşmedi?"

"Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...

"Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum."

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