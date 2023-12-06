Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi için hummalı bir operasyon yürütülüyor. 3 bölgeye transfer planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimlerin olmasıyla bu sayı artabilir. Kanarya'nın birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesinde bulunuyor. O oyunculardan birine Alman devi Bayern Münih talip oldu. Ocak ayında hamle yapmayı planlayan Bavyera ekibinin gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. İşte o yıldız ve bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 09:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Son olarak Sivassspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, averajla zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefindeki Kanarya, sakatlıkların da iyileşmesiyle yavaş yavaş form tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

15. haftada Beşiktaş ile dev derbide kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Yoluna doludizgin devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, zorlu virajı kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Fred'in geri dönüşüyle güçlenen Kanarya'da gözler Djiku ve Crespo'ya çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Sivasspor maçının 65'inci dakikasında oyundan çıkan Crespo'nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Sakatlığını atlatan Djiku'nun da maç kadrosunda olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Ara transfer dönemine kadar kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Kanarya'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.


TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

FERDİ KADIOĞLU BAYERN MÜNİH'E!
Sarı-lacivertlilerin gözde isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in ara transfer döneminde savunmanın merkezine ve sağ beke transfer yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Bavyera devinde söz konusu iki bölge için bir transfer listesi olduğu ve listedeki isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

OCAK AYINDA HAMLE!
Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

20 MİLYON EURONUN ALTINDA BONSERVİS
Ferdi'nin Bayern Münih'e transferinin 20 milyon euro'nun biraz altında bir bonservisle gerçekleşebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Ancak Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek için ideal bir çözüm olup olmadığı konusunda şüphelerinin olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Alman basınından daha önce Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu için beklentisinin 30 milyon euro olduğu yazılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

DORTMUND VE NAPOLİ İSTİYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Borussia Dortmund ve Napoli gibi ekiplerle anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 168 maçta 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transferi haberleri: Cimbom'un prensi Avrupa'ya gidiyor! Bonservis bedeli belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak
G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor!
İngilizlerden astronomik rakam vurgusu! Geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye şok haber! Derbide olmayacak
F.Bahçe'de öncelik stoper transferi! İşte listedeki 3 isim
CATES HALKA ARZ NE ZAMAN? | Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
A101'DEN SIRAYA DİZECEK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 7 Aralık kataloğu yayında!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye şok haber! Derbide olmayacak F.Bahçe'ye şok haber! Derbide olmayacak 09:49
Ankaragücü'nün Kupada rakibi İskenderunspor! Ankaragücü'nün Kupada rakibi İskenderunspor! 09:28
Hatayspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? 09:24
F.Bahçe'nin yıldızı B. Münih'e! Bonservis bedeli... F.Bahçe'nin yıldızı B. Münih'e! Bonservis bedeli... 09:22
Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? 09:20
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu 09:19
Daha Eski
Galatasaray'da Adana mesaisi! Galatasaray'da Adana mesaisi! 09:15
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? 09:15
G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor! G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor! 09:13
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 23:07
F.Bahçe'de öncelik stoper transferi! İşte listedeki 3 isim F.Bahçe'de öncelik stoper transferi! İşte listedeki 3 isim 23:22
Beşiktaş'a yıldız yağacak! Beşiktaş'a yıldız yağacak! 23:34