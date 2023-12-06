TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Son olarak Sivassspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, averajla zirvede yer alıyor.
15. haftada Beşiktaş ile dev derbide kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Yoluna doludizgin devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, zorlu virajı kayıpsız dönmeyi hedefliyor.
Fred'in geri dönüşüyle güçlenen Kanarya'da gözler Djiku ve Crespo'ya çevrildi.
Sivasspor maçının 65'inci dakikasında oyundan çıkan Crespo'nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan Djiku'nun da maç kadrosunda olması bekleniyor.
Ara transfer dönemine kadar kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da devam ediyor.
Transfer operasyonunu dört koldan yürüten Kanarya'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.
FERDİ KADIOĞLU BAYERN MÜNİH'E!
Sarı-lacivertlilerin gözde isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.
Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in ara transfer döneminde savunmanın merkezine ve sağ beke transfer yapacağı belirtildi.
Bavyera devinde söz konusu iki bölge için bir transfer listesi olduğu ve listedeki isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu olduğu öne sürüldü.
OCAK AYINDA HAMLE!
Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu kaydedildi.
20 MİLYON EURONUN ALTINDA BONSERVİS
Ferdi'nin Bayern Münih'e transferinin 20 milyon euro'nun biraz altında bir bonservisle gerçekleşebileceği iddia edildi.
Ancak Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek için ideal bir çözüm olup olmadığı konusunda şüphelerinin olduğu ifade edildi.
Alman basınından daha önce Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu için beklentisinin 30 milyon euro olduğu yazılmıştı.
DORTMUND VE NAPOLİ İSTİYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Borussia Dortmund ve Napoli gibi ekiplerle anılıyor.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 168 maçta 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.