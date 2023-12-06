Tadic utandığını ispatladı

Sırp basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki zaferini Dusan Tadic üzerinden gördü. "novosti.rs" adlı haber sitesi; Tadic'in Nordsjaelland maçı sonrasındaki 'Bu utanç verici skor' sözünü alıntıladı ve "Tadic, utancının gerçek olduğunu ispatladı ve iki asistle katkı sağladı" başlığını attı.

İKNA EDİCİ BİR SKOR ALDI

Hırvat basınından "sportnet.hr", Fenerbahçe'nin Sivasspor galibiyetini; "Fenerbahçe, Avrupa'daki felaketten ikna edici bir şekilde kurtuldu" başlığı ile duyurdu. Haberin içeriğinde ise; sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısında harika bir oyun ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.