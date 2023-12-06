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Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a yönelik yapılan yorumlarla ilgili bir açıklama yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 13:29
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Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması

Fenerbahçe'de kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, futbolcuların sık sık sakatlık problemi yaşaması sebebiyle eleştirilmişti. Sarı-lacivertliler, Karanlık ile ilgili açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.

Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır.

Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz.

Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.

Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır.

Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz.

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