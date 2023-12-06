FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Milan forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgeye oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak futbolcuyu sezon başında da istemiş ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz ekim ayında Rade Krunic ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.
"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"
Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullandı.
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin en üst sırasında yine Krunic yer alıyor.
Yönetim, Boşnak oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürürken, 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
15 ARALIK'TAN SONRA...
Milliyet'te yer alan habere göre; Rade Krunic transferi 15 Aralık'tan sonra hareketlenecek.
Sarı-lacivertlilerin Krunic transferini 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği belirtildi.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.
Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
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