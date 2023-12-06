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FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferinde mutlu sona yaklaştı. Milan forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:42
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FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya'nın öncelikleri ise stoper ve orta saha transferi...

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgeye oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak futbolcuyu sezon başında da istemiş ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz ekim ayında Rade Krunic ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"

Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin en üst sırasında yine Krunic yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Yönetim, Boşnak oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürürken, 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

15 ARALIK'TAN SONRA...

Milliyet'te yer alan habere göre; Rade Krunic transferi 15 Aralık'tan sonra hareketlenecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin Krunic transferini 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Krunic transferi için tarih verildi! İşte bonservis bedeli

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.

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