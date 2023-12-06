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Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | BJK - FB maçı hangi kanalda? Dev derbi saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Derbi heyecanı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Beşiktaş Fenerbahçe maç bileti fiyatları da yoğun ilgi ile araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK - FB maçı hangi kanalda? Dev derbi saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 17:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 18:01
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Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | BJK - FB maçı hangi kanalda? Dev derbi saat kaçta?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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