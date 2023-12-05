TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Sivasspor mücadelesinin en iyilerinden biri oldu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Sivasspor mücadelesinin en iyilerinden biri oldu.
Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanırken, zirveyi averajla Galatasaray'dan geri aldı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (K.K) ve Edin Dzeko kaydetti.
Üst üste ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.
Bir süredir sahalardan uzak kalan Fred'in ilk 11'e dönüşü takıma olumlu yansıdı.
Sakatlıkların iyileşip takıma dönmesiyle eli güçlenen İsmail Kartal, şimdi de Djiku'nun Beşiktaş derbisine yetişmesini bekliyor.
Rotasyonda her oyuncunun önemine vurgu yapan deneyimli hoca, mümkün olan en kısa sürede tüm futbolculardan faydalanmak istiyor.
FERDİ KADIOĞLU DAMGASI!
Nordsjaelland maçında dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçıyla ilk 11'e döndü.
İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan 24 yaşındaki yıldız, sergilediği performansla göz doldurdu.
SCOUTLAR İZLEDİ!
Transferin gözdesi konumundaki Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın önemli kulüpleri yarış halinde.
Performansı yakından takip edilen yıldız oyuncu, Sivasspor maçında da gözlem altındaydı.
NAPOLI VE DORTMUND...
24 yaşındaki yıldızı, Napoli ve Borussia Dortmund kulüplerinin scout ekipleri izledi.
Özellikle Alman ekibi Ferdi Kadıoğlu için çok istekli.
Oyun kurabilen bir bek arayışında olan Dortmund, listenin başına Ferdi Kadıoğlu'nu koydu.
Alman devi, transfer için Fenerbahçe'ye teklif hazırlığında.
Devre arasında değil ama sezon bitiminde 20 milyon euro'ya yakın bir teklif getirmesi bekleniyor.