Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland maçında dinlendirilmesinin ardından Sivasspor maçıyla ilk 11'e döndü. Sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alan Ferdi, futboluyla yine göz doldurdu. Avrupa'nın iki dev kulübü, Sivasspor maçında yıldız ismi izledi. Fenerbahçe'ye yapılacak transfer teklifi de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:34
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TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Sivasspor mücadelesinin en iyilerinden biri oldu.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanırken, zirveyi averajla Galatasaray'dan geri aldı.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (K.K) ve Edin Dzeko kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Üst üste ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Bir süredir sahalardan uzak kalan Fred'in ilk 11'e dönüşü takıma olumlu yansıdı.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Sakatlıkların iyileşip takıma dönmesiyle eli güçlenen İsmail Kartal, şimdi de Djiku'nun Beşiktaş derbisine yetişmesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Rotasyonda her oyuncunun önemine vurgu yapan deneyimli hoca, mümkün olan en kısa sürede tüm futbolculardan faydalanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

FERDİ KADIOĞLU DAMGASI!
Nordsjaelland maçında dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçıyla ilk 11'e döndü.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan 24 yaşındaki yıldız, sergilediği performansla göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

SCOUTLAR İZLEDİ!
Transferin gözdesi konumundaki Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın önemli kulüpleri yarış halinde.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

Performansı yakından takip edilen yıldız oyuncu, Sivasspor maçında da gözlem altındaydı.

TRANSFER HABERİ: Scoutlar yine Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! İşte yapılacak teklif

NAPOLI VE DORTMUND...
24 yaşındaki yıldızı, Napoli ve Borussia Dortmund kulüplerinin scout ekipleri izledi.

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