Haberler Fenerbahçe Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, göz dolduran performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor. Szymanski'nin eski hocası, yıldız ismin geleceği hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:06
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Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de şimdiye kadar Süper Lig ve Avrupa kupaları dahil 25 maça çıkan, 10 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli taraftarları kendine hayran bıraktı.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerin hücumdaki önemli isimlerinden olan Szymanski, Sivasspor maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Gol ve asistleriyle dikkat çeken Szymanski, göz dolduran performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Avrupa'nın önemli kulüpleri, 24 yaşındaki oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski ile 1,5 sene Dinamo Moskova'da beraber çalışan ve son olarak Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de görev yapan Sandro Schwarz, eski öğrencisi hakkında konuştu.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Hürriyet'e konuşan 45 yaşındaki teknik direktör, Dinamo Moskova günlerine dair anılarını da aktardı.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

"SZYMANSKI HER ANTRENÖRÜN İSTEYECEĞİ BİR OYUNCU"
Sebastian Szymanski, olağanüstü bir gelişim gösterdi. Ve şimdi bir sonraki adımı atarak onun uluslararası alanda oynayan Fenerbahçe gibi köklü bir kulübe katılmasından memnuniyet duyuyorum.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski, topla çok ama çok iyi oynuyor. Güçlü bir sol ayağı var ve topla çok iyi çalışmalar yapıyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Güçlü yönlerine rağmen hala gelişme potansiyeli var. Dahası iyi bir karaktere sahip, çalışkan ve hırslı.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Her zaman daha iyi olmak ve her antrenman maçını dahi kazanmak istiyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

O her teknik direktörün isteyeceği türden bir oyuncu. 25 maçta 10 gol ve 9 asistlik performansının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Sebastian Szymanski, etrafındaki oyuncuları daha da iyi hale getiriyor. Ama elbette kendisi de Dzeko, Tadic ve Fred gibi oyuncuların klasından faydalanıyor ve daha da iyi hale geliyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

PREMIER LIG, LA LIGA VE SERIE A...
Dinamo Moskova'da bizim için en değerli orta saha oyuncusuydu. Szymanski'nin, topla en çok temas ettiği yer orasıydı ama kanatlarda da oynayabiliyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski, bir gün Premier Lig, La Liga, Serie A'da oynayabilir. Her deneyim onu daha iyi hale getiriyor.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski, iyi bir zihniyete sahip çok iyi gelişme gösteren bir oyuncu. Onu Hertha Berlin'de teknik direktör olarak görev yaptığım zaman takımımda görmek istiyordum ama bu mümkün değildi.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanski, Dinamo Moskova'da oynadığı dönem onun için birkaç transfer teklifi vardı ama birbirimize karşı her zaman dürüst olduk. Ve kendini her zaman rahat hissettiği için takımda kaldı, ta ki siyasi olaylar Moskova'daki günlerimizi bitirene kadar.

Szymanski'nin eski hocasından transfer açıklaması! Yeni adresi...

Szymanki'yi benzetebileceğim bir oyuncu yok, o çok farklı bir oyuncu.

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