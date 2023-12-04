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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Sivasspor maçı 11'i

Nordsjaelland’a 6-1 yenilerek şok yaşatan sarı-lacivertliler, Sivasspor’u mağlup edip hem taraftarıyla barışmayı hem de liderliği ezeli rakibi Galatasaray’dan geri almayı hedefliyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de hataya yer yok. Kritik maç öncesi ise karşılaşmanın ilk 11'leri büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Hafta içinde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak taraftarlarına şok yaşatan sarı-lacivertlilerde tek hedef Sivas karşısında sahadan üç puanla ayrılmak. Sarı-kanarya, alacağı galibiyetle hem ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği devralmak hem de hafta içinde kırdığı taraftarına kendisini affettirmek istiyor. Maç saat 20.00'de...

FRED %80 İLK 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Pendikspor maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan uzak kalan Fred'in bugün forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sağlık heyetinden gelecek rapora göre bu konuda hareket edecek ancak gelen bilgilere göre sambacı yüzde 80 ilk 11'de olacak. Cumartesi günü takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku ise riske edilmeyecek. Ganalı stoper 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisine saklanacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

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