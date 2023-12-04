Fred: Geri döndüğüm için çok mutluyum!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Fred dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FRED'İN AÇIKLAMALARI:

Galibiyet için çok mutluyum iyi oynadığımızı düşünüyorum takım harika bir oyun sergiledi. Aynı zamanda geri döndüğüm için de çok mutluyum. Uzun bir süre uzak kalmıştım sahalardan, benim için zorlu bir süreçti. Sağlık ekibi ile birlikte çok çalıştık. Onlara teşekkür ederim.

Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim.