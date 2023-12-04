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FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bahattin Şimşek kritik müsabakada düdük çalacak. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Becao, Luan Peres maçta süre alamayacak. Zajc'ın durumu ise belirsizliğini sürdürüyor. Sakatlıktan dönen Fred ve Djiku görev verilmesi halinde süre alabilecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:30
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FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

ZAJC BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı. Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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