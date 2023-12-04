FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, kritik bir müsabakaya çıkacak. Son olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland'a mağlup olan Fenerbahçe'de hedef EMS Yapı Sivasspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Fred ve Djiku gibi önemli isimler sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı ve bu durum sevinç yarattı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N'Jie, Manaj

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CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

EMS YAPI SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

EMS Yapı Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.