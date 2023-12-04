Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 14. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı heyecanla beklenirken, kötü hava koşullarına rağmen maça yoğun ilgi olması bekleniyor. Fenerbahçe EMS Yapı Sivasspor maç bileti fiyatlarını araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, kritik bir müsabakaya çıkacak. Son olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland'a mağlup olan Fenerbahçe'de hedef EMS Yapı Sivasspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Fred ve Djiku gibi önemli isimler sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı ve bu durum sevinç yarattı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N'Jie, Manaj

TENDYOL SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN👈

SİVASSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN👈

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

EMS YAPI SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

EMS Yapı Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

DİĞER
Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın izle
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal: Oyuncularım...
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev çalım!
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray filede galip! G.Saray filede galip! 18:54
İsmail Kartal: Oyuncularım... İsmail Kartal: Oyuncularım... 18:28
F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu 17:37
A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! 17:13
Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." 17:09
Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! 16:49
Daha Eski
Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi 16:37
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 15:05
Okan Buruk'tan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk'tan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! 15:10
F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 15:11
Nordsjaellandlı Nygren'den Icardi'li paylaşım! Nordsjaellandlı Nygren'den Icardi'li paylaşım! 15:20
Lazio - Genoa maçı ne zaman? Lazio - Genoa maçı ne zaman? 15:37