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Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de gündem orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında da kadroya katılmak istenen Rade Krunic için yapılacak ilk teklif belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Sarı-lacivertliler bu noktada gaza bastı.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Hem stoper hem de orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı Rade Krunic...

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

30 yaşındaki oyuncu için İtalyanlara ilk etapta 5 milyon Euro teklif edilecek.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

KADROSUNA KATABİLİR

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimlerini doğruladı.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Çizme medyası, Krunic'in Milan teknik direktörü Stefano Pioli için önem taşıdığını ancak sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle Boşnak oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığını yazdı.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin ocak ayında Krunic için teklif yapacağının da altını çizen haberde; "Türk takımı, Boşnak oyuncuyu ocakta kadrosuna katabilir" denildi.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

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