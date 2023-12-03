Fenerbahçe'nin Krunic aşkı! Yapılacak ilk teklif belli oldu

Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-lacivertliler bu noktada gaza bastı.
Hem stoper hem de orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı Rade Krunic...