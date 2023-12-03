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İrfan sakin ol
Danimarka'daki Nordsjaelland maçı sonrasında tribündeki taraftarlarla tartışan ve üzerlerine yürüyen İrfan Can Kahveci'ye teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisiyle bir görüşme yaptığı ve "Taraftarlarla sakın bir daha tartışmaya girme. Onlar da haklı olarak tepki gösteriyorlar. Bir daha böyle bir hareket görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.
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