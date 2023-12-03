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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 08:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesiyle eli güçlenen teknik direktör İsmail Kartal, daha önce uyguladıkları boğucu presle, rakibi orta sahada bitirme ve hızlı hücuma çıkma stratejisini yeniden uygulama imkânına sahip olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Sabah'ta yer alan habere göre bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Eskiye dönüyor

Fenerbahçe'de yeşil sahalara dönüşü merakla beklenen bir diğer futbolcu Aleksander Djiku ise bu hafta riske edilmeyecek ve Beşiktaş derbisine saklanacak.

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