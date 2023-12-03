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Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Becao, Luan Peres ve Zajc maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 14:00
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Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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