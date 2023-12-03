Djiku müjdesi

Fenerbahçe'ye sakatlardan bir bir sevindirici haberler gelmeye başladı. Fred'in ardından Djiku da takımla çalışmalara katıldı.

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından oyun dengesi bozulan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da birbiri üstüne kayıplar yaşadı. Bu süreci sancılı geçiren sarı-lacivertliler ligde liderliğini sürdürsede Konferans Ligi H Grubu'nda üçüncü sıraya geriledi. As oyuncuların uzun süren sakatlıkları hem teknik heyetin hem de taraftarların canını sıksa da beklenen haberler bu hafta gelmeye başladı.

SON KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Pendikspor maçında sakatlanan Fred, cuma günü takımla çalışmalara başlamıştı. Ludogorets karşılaşmasında sağ ayak beşinci metatars kemiği kırılan Alexander Djiku da Fred'in ardından dün takıma katıldı. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının yapıldığı ilk bölümde takıma çalışan Djiku, ardından bireysel idmanına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal, duruma göre Sivas maçı kadrosuna Djiku'yu alabilir.