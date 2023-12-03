Haberler Fenerbahçe Djiku müjdesi

Djiku müjdesi

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından oyun dengesi bozulan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da birbiri üstüne kayıplar yaşadı. Bu süreci sancılı geçiren sarı-lacivertliler ligde liderliğini sürdürsede Konferans Ligi H Grubu'nda üçüncü sıraya geriledi. As oyuncuların uzun süren sakatlıkları hem teknik heyetin hem de taraftarların canını sıksa da beklenen haberler bu hafta gelmeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Djiku müjdesi

Fenerbahçe'ye sakatlardan bir bir sevindirici haberler gelmeye başladı. Fred'in ardından Djiku da takımla çalışmalara katıldı.

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından oyun dengesi bozulan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da birbiri üstüne kayıplar yaşadı. Bu süreci sancılı geçiren sarı-lacivertliler ligde liderliğini sürdürsede Konferans Ligi H Grubu'nda üçüncü sıraya geriledi. As oyuncuların uzun süren sakatlıkları hem teknik heyetin hem de taraftarların canını sıksa da beklenen haberler bu hafta gelmeye başladı.

SON KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Pendikspor maçında sakatlanan Fred, cuma günü takımla çalışmalara başlamıştı. Ludogorets karşılaşmasında sağ ayak beşinci metatars kemiği kırılan Alexander Djiku da Fred'in ardından dün takıma katıldı. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının yapıldığı ilk bölümde takıma çalışan Djiku, ardından bireysel idmanına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal, duruma göre Sivas maçı kadrosuna Djiku'yu alabilir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Tanguy Ndombele Pendikspor maçında geceye damga vurdu! Galatasaray’ın yıldızı sosyal medyanın diline dolandı…
ABD'den soykırımcı İsrail'e dev cephane! Gazze'de Blu-109 katliamı
Maç sonu olay yorum! "Marmaray'la 28 istasyon var"
F.Bahçe'nin Krunic ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Krunic ısrarı!
Batshuayi meğer o takımla anlaşmış!
3 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Aralık Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." 07:49
Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" 07:23
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 01:14
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 00:59
Milan 4 hafta sonra galip! Milan 4 hafta sonra galip! 00:40
Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! 00:18
Daha Eski
Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! 00:18
Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! 00:18
Cimbom ikinci yarıda açıldı! Cimbom ikinci yarıda açıldı! 00:18
Montella'dan eşleşme yorumu Montella'dan eşleşme yorumu 00:18
EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! 00:18
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 00:18